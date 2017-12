Des fans du Sparta Prague offrent un billet d'avion à Stramaccioni

AC

Éliminé en tour préliminaire de Ligue Europa et seulement cinquième du championnat tchèque après seize journées, le Sparta Prague vit des jours compliqués. La victoire contre le Mladá Boleslav (3-0) n'a pas suffi à totalement faire taire les critiques à l'encontre du coach italien, Andrea Stramaccioni . L'ancien coach de l' Inter et de l' Udinese s'est donc vu offrir un billet d'avion géant à destination de Rome par ses supporters. Sans retour, bien entendu. Pour inverser la tendance, les coéquipiers de Rio Mavuba vont devoir montrer un autre visage.Pour l'anecdote, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde avec le train.