Des enfants dans la Südtribüne ?

On voulait arrêter d'en parler, raté. Ce sera le feuilleton de la semaine.Verra-t-on finalement des spectateurs garnir la célèbre Südtribüne du Westfalenstadion samedi contre Wolfsburg ? C'est en tout cas le souhait d'un groupe de fans qui espère la remplir avec des enfants. Dans une demande anonyme adressée à la fédération et partagée par le journaliste Frank Buschmann, les requérants estiment qu'une telle décision ferait le bonheur de nombreuses associations à caractère social de la région.Hélas pour eux, leur demande risque d'avoir bien peu de chances d'aboutir. La fédération a en effet estimé que le principe de la sanction accordée au BVB réside justement dans le fait de jouer devant sa tribune la plus célèbre, vide et verrouillée. Une décision qui, en parallèle, inquiète le club amateur d'Oberhausen, contre qui la réserve du Borussia joue ce week-end et qui s'attend d'ores et déjà à faire face à un afflux inhabituel d'ultras pour un match de D4.Cependant, il serait naïf de croire un public d'enfants totalement inoffensif. En 2013, la Juventus avait tenté l'expérience après que le kop soit fermé pour un match contre l' Udinese . Résultat, cinq mille euros d'amende pour la Vieille Dame, après que des mioches ont violemment insulté le portier adverse.Sales gosses.