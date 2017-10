Des députés français proposent de taxer les transferts

AG

L'effet Neymar Le quotidiennous apprend aujourd'hui qu'une trentaine de députés ont déposé une proposition de loi le 3 octobre dernier à l'Assemblée nationale «» . Les élus veulent faire bénéficier le football amateur des retombées économiques des clubs professionnels européens, et donc aller plus loin que la simple indemnité de formation déjà en vigueur.Le texte prévoit qu'à partir du 1août 2018, les transferts entre les clubs français, mais aussi avec les clubs étrangers, soient soumis à une contribution de 5% qui serait reversée aux clubs amateurs. L'auteur de cette proposition, Michel Zumkeller (UDI), parle d'un «» à l'origine de cette initiative.5%, ce n'est vraiment pas grand-chose si on les compare aux clubs chinois taxés à 100% sur les transferts des étrangers.