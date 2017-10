Des crampons roses pour lutter contre le cancer du sein

Backing the initiative. United in pink across pitches around the globe #WEWILL #POWERINPINK Une publication partagée par Memphis Depay (@memphisdepay) le 5 Oct. 2017 à 8h00 PDT

Le monde du foot se mobilise.Comme tous les ans, le dixième mois de l'année marque celui de la lutte contre le cancer du sein, sous l'appellation « Octobre rose » dans l'Hexagone. Si Marseille et Montpellier se sont déjà illustré par des actions allant dans ce sens, certains joueurs vont également se mobiliser.Deux ans après une première campagne de la sorte, la marque Under Armour lance une nouvelle collection de crampons roses, que certains joueurs porteront sur les pelouses d'Europe. En plus de faire parler de cette cause, cette campagne permettre de reverser des fonds à l'association « Haven » , grâce aux ventes de ces chaussures. Le Granit Xhaka , le Trent Alexander-Arnold , le Fraser Forster , ou encore Jonathan Tah (Leverkusen) et Memphis Depay Lyon ) font partie des figures qui soutiennent cette campagne.Une initiative nécessaire, pour un fléau qui touche environ une femme sur huit, en France