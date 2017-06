Des clubs de Ligue 1 punis pour des tribunes vides ?

HL

L’AS Monaco a du souci à se faire.Depuis son arrivée à la tête de la LFP en Mars 2016, Didier Quillot se sent investi d’une mission prioritaire : rendre attractive la Ligue 1. C’est le mot d’ordre de tout ce qu’entreprend la plus grande instance du football professionnel français depuis le printemps dernier.Pour soigner le rayonnement du championnat dans le monde entier, la ligue a eu une nouvelle idée inspirée par ce qui est en vigueur en Espagne : sanctionner financièrement tous les clubs qui ne remplissent pas les tribunes qui se trouvent dans l’axe des caméras. Le but de cette sanction qu'a présentée Didier Quillot au journalest d’éviter de répandre une image de tribunes vides ou clairsemées. Il espère ainsi faire gonfler les droits télévisés pour le prochain appel d’offres.Des sous, des sous et encore des sous.