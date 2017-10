Des cartons rouges et jaunes contre les entraîneurs en Australie

LG

Les hommes en noir multiplient leurs victimes.La fédération de football australienne (FFA) vient de mettre à l’essai les premiers cartons rouges et jaunes pour les entraîneurs. À partir du week-end prochain, tout entraîneur ou officiel d’un club de D1 australienne pourra se voir sanctionner d’un carton pour mauvais comportement, insultes ou mauvais gestes envers les arbitres. Si les membres d’un staff technique peuvent déjà se faire renvoyer en tribunes sur décision arbitrale, c’est en revanche la première fois qu’un championnat de première division nationale propose de délivrer des cartons jaunes et rouges à l’encontre de personnes autre que des joueurs.La FFA a justifié la mise en œuvre de cette réforme pionnière pour favoriser la compréhension des spectateurs, puisqu’aucun signe distinctif ne permet à ce jour de savoir lorsqu’un entraîneur ou membre d’un staff est averti ou expulsé de sa zone technique. Le président de la D1 australienne, Greg O’Rourke, révèle également que cette nouvelle règle prendra en compte l’accumulation des cartons, au même titre que pour les joueurs, et précise que les commissions disciplinaires pourront donc infliger des suspensions de matchs plus aisément.