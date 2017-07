Des bancs en forme de bière au Viktoria Plzen

Plzeňská Viktoria představuje unikátní střídačky ve tvaru plechovky Gambrinus!INFO ➡️ https://t.co/hSErEG7b23#fcvp pic.twitter.com/3L3qpSedvm — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 26 juillet 2017

Certainement, une inspiration pour sponsoriser la glacière de Marcelo Bielsa Le Viktoria Plzeň, deuxième du dernier championnat de République Tchèque, a trouvé un partenariat avec le baron de la bière tchèque :Mais fini les gros sponsors sur le torse du maillot, place aux deux bancs de touche en forme de canettes de bière pour promouvoir la marque. Parés de rouge et d'or, les deux banquettes attirent désormais tous les regards dans la Doosan Arena.Les dirigeants du club ont présenté avec grande fierté cette petite oeuvre d'art. Il faut dire que la ville de Plzeň aime sa bière et ses brasseurs qui produisent la célèbre, un type de bière blonde. Sur le site internet du club, ils se sont naturellement réjouis des liens étroits qu'ils entretiennent avec Gambrinus depuis que leur légendaire attaquant, Stanislav Strunc, ait travaillé pour le brasseur après sa retraite, en 1977.Bien plus fort que le FC Sochaux et Peugeot!