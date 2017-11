Des associations d'ultras français s'unissent pour leur liberté

Le communiqué des 33 associations de supporters contestant la répression dont elles font l’objet et réclamant plus de dialogue avec les autorités. pic.twitter.com/ILBKeCE7PM — Ultras Made in FR (@UltrasMadeinFR) 20 novembre 2017

AG

La colère des ultras.Trente-trois associations de supporters des différents championnats français ont signé un communiqué ce lundi contre «» dont elles se disent victimes. Dans le viseur des ultras de Paris, Toulouse, Saint-Étienne ou Nantes , on retrouve «» , «» , «» , et toutes «» qui ont pour but de décourager les déplacements de supporters.Une tribune intitulée «» qui appelle notamment à un «» autour de l'usage de la pyrotechnie. «» expliquent-ils.Un communiqué qui intervient au lendemain de la blessure d'un supporter présent dans le virage sud lors de Bordeaux-Marseille (1-1) à cause d'un pétard.