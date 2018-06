Après 36 longues années, le Pérou est donc de retour, suscitant un enthousiasme exceptionnel au pays. Le fruit d'un énorme travail de formation et de professionnalisation, commencé en 2004 par Carlos Picerni, recommandé par Marcelo Bielsa, et approfondi depuis deux ans par Daniel Ahmed, un autre disciple du nouvel entraîneur de Leeds.

Sampaoli et le temps perdu

« Qu'elles jouent à domicile ou à l'extérieur, chez les gros clubs de Lima , en altitude, sous la chaleur, les équipes de Sampaoli restaient fidèles à leur style. C'était très inhabituel de voir ça ici. »

« Je crois que le bielsisme a deux caractéristiques principales : l'enseignement, l'idée étant de former des jeunes joueurs, et la capacité de travail, avec une forme d'obsession pour remplir des objectifs. »

« Pour changer les choses, il fallait travailler les bases »

« L'idée était de permettre à toutes les équipes professionnelles d'aller voir ces jeunes venus de tout le pays. »

Groupe C Pts J. G. N. P. Diff. 1 France 3 1 1 0 0 1 2 Danemark 3 1 1 0 0 1 3 Australie 0 1 0 0 1 -1 4 Pérou 0 1 0 0 1 -1



À l'époque, Leeds , le LOSC et l'OM sont encore loin. Reconduit en Argentine malgré l'échec du Mondial 2002, Marcelo Bielsa fait vivre à son pays une année 2004 pleine d'émotions : une médaille d'or aux JO, une finale de Copa América perdue aux tirs au but contre le Brésil , et une démission surprise dont il a le secret. C'est aussi cette année-là qu'il glisse le nom de Carlos Picerni à son pote Francisco José Lombardi, célèbre réalisateur péruvien – le cinéma est l'autre grande passion du– et vice-président entre 2003 et 2005 de la FPF, la Fédération péruvienne de football. «, explique Picerni, aux côtés de Bielsa depuis toujours à Newell's, en tant que joueur puis entraîneur, chez les jeunes puis chez les pros.Problème : le nouveau venu réalise vite que loin de Lima , les enfants péruviens n'ont nulle part pour jouer au foot. «, poursuit Picerni.("Grandir avec le Football", N.D.L.R.)Pourtant, tout aurait pu s'arrêter en 2006. Cette année-là, Picerni a une idée pour approfondir la transformation en cours depuis trois ans : installer Jorge Sampaoli à la tête des U20. Au Pérou , l'actuel sélectionneur de l'avait un surnom : « Hombrecito » . « Petit homme » . Il avait aussi une réputation. «» , résume Diego Rebagliati, ancien dirigeant qui l'a fait venir sur le banc du Sporting Cristal, l'un des trois grands clubs de Lima , en 2007. L'homme de Casilda, petite ville située à 50 kilomètres de Rosario, a débarqué en 2002 au Pérou avec une idée en tête : faire un copier-coller des méthodes de Bielsa dans le football local. «, note Rebagliati.Carlos Picerni, adjoint de Bielsa pendant deux ans à Newell's, est logiquement séduit. «, resitue-il.» Picerni quitte le Pérou , déçu, comme tous les adeptes du « Petit homme » conscients de ce qu'il aurait pu apporter au football national. «, complète Rebagliati.C'est finalement chez le voisin – et rival – chilien, pré-révolutionné par Bielsa, que Sampaoli fera son trou. Au Pérou , la triste dernière place lors des éliminatoires 2010 pousse la Fédération à réagir. Picerni fait son retour en 2011 et propose un nouveau nom, accepté cette fois-ci : Daniel Ahmed , un bielsiste convaincu. «(adjoint dujusqu'à la fin de l'aventure avec la sélection argentine, N.D.L.R.), dit ce dernier depuis le camp de base du Pérou en Russie Fort de ses expériences comme coordinateur général à l'Atlas Guadalajara (où Bielsa avait, comme à Newell's, révolutionné la formation au début des années 1990), à Estudiantes La Plata et à Nueva Chicago, Ahmed est chargé de «» , avant d'être placé à la tête des U20. En 2016, il devient «» . Commence alors un grand projet, qui replace progressivement le Pérou parmi l'élite mondiale. «, lance-t-il.Entre-temps, la Fédération a changé de tête. Manuel Burga, inculpé par la justice américaine dans le scandale de la FIFA, laisse en 2014 la place à Edwin Oviedo après un règne de 12 ans. «, assure Jean Marcel Robillard, un dirigeant de la FPF.» C'est là qu'intervient Daniel Ahmed . Pendant que Gareca prend la tête de la sélection, son compatriote lance son plan révolutionnaire. «Une détection offensive qui rappelle étrangement celle menée dans toute l' Argentine par le duo Bielsa-Griffa dans les années 1980. Avec, cette fois-ci, plus de moyens à disposition. «, chiffre Robillard, de la FPF.» Le plan d'Ahmed est loin d'être bouclé. Il s'agit désormais de former des éducateurs, de créer des infrastructures modernes dans chaque région, d'assurer un suivi scolaire pour tous les jeunes en formation. «» , évalue le natif de Buenos Aires. Après le Mexique , le Chili et le Paraguay , le Pérou est donc le nouveau champ d'expérimentation latino-américain du bielsisme. Parti de loin, il est sans doute aujourd'hui le plus prometteur.