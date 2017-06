Dernières nouvelles du Cobos

Icône du Nice des années 2000, José Cobos a été élu dimanche dernier député suppléant dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes. Sans stress, mais sur la route.

La DNCG, les valeurs et le crush

Le calme et le texto

« Mon passé rend la discussion sympathique »

Par Maxime Brigand

Propos de José Cobos recueillis par MB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Imaginons une autre époque. Un temps où l'on jouait avec un short trop court, où l'on cavalait avec un sponsor Crit sur le maillot et où on allait au stade du Ray avec un seul objectif : étouffer. On vient aussi prendre des tartes dans la tronche et, à cette période, les baffes sont luxembourgeoises. Elles sont violentes, mais agréables et portent un nom : Robby Langers. S'il ne fallait retenir qu'une nuit, ce serait peut-être, pour beaucoup, celle-ci. Un 29 mai, en 1990. Quatre jours plus tôt, l' OGC Nice de Carlos Bianchi a été mordu par le. Deux buts en première mi-temps de Djorkaeff suffisent à installer Strasbourg sur un lit de confiance au moment de venir au Ray jouer son barrage retour de D1.Il y a bien ce but de Langers inscrit après l'heure de jeu, mais Léonard Specht , deuxième de D2 avec le Racing, veut croire à la belle histoire. Puis, la gifle. Au retour, Nice défonce Strasbourg (6-0) grâce notamment à un quadruplé de Robby Langers. José Cobos , alors au Racing, sourit : «» Vingt-sept ans plus tard, le camp a changé, le costume avec. Si les cheveux longs mythiques sont restés, Cobos a été élu dimanche dernier député suppléant de Marine Brenier (Les Républicains-Union des démocrates et indépendants) dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes. Soit trois ans après sa première incursion politique dans la peau du dix-neuvième adjoint de Christian Estrosi au conseil municipal de Nice D'entrée, l'ancien capitaine de l' OGC Nice découpe : «» Né à Strasbourg à la fin des années 1960, Cobos souhaite se raconter à travers cette différence et évoque cette vie qui lui a filé «» Il y a d'abord eu ceux «» où il joue au foot alors qu'il fréquente en même temps une école de bonnes sœurs, puis file ensuite dans un collège épiscopal. La suite, elle, est connue : le Racing, le PSG , un tour en Espagne , Toulouse et donc Nice où, pour la première fois, il avoue «» Uncomplet. Il reprend : «Si Cobos est un prince à Nice, au-delà de ses quelque 200 matchs avec les Aiglons, c'est aussi pour un épisode fort. En 2002, après avoir obtenu sa montée en Ligue 1 en terminant troisième de deuxième division, l'OGC Nice se voit bloqué dans son accession par la DNCG. Que reste-t-il à cet instant ? Un coach – Gernot Rohr – et un directeur administratif – Jean-Luc Bailet –, alors José Cobos s'avance à la barre. Le capitaine négocie avec les joueurs et obtient le renoncement collectif aux primes de montée. «, explique-t-il.C'est peut-être aussi à cet instant que José Cobos a trouvé le calme, là où il a longtemps baladé son image de sanguin jusqu'à ses trente ans. Une fois sa carrière terminée, il bosse un temps dans le foot, suit Gernot Rohr dans quelques aventures en Afrique, puis change de trajectoire. «, concède l'homme.» Alors, il s'occupe d'une plage privée à Théoule-sur-Mer et se retrouve «» . L'Euro 2016 arrive, Nice accueille le tirage au sort des éliminatoires en février 2014. Cobos veut en être : «Le lendemain matin, son téléphone sonne. C'est Christian Estrosi, maire de la ville depuis mars 2008. Ils discutent, Estrosi évoque l'élection municipale qui arrive deux mois plus tard, tout s'enchaîne. «, lâche l'ancien vainqueur de la C2 avec le PSG en 1996.S'il ne souhaite pas être ramené en permanence au parti pour lequel il s'est engagé, José Cobos ne s'attendait pas à une telle promotion. «» Puis, il est parti «» , sur les routes avec la jeune Marine Brenier, trente ans, élue députée en mai 2016 après la démission de Christian Estrosi : «» Aujourd'hui, José Cobos ne sait pas vraiment comment vont s'organiser les prochaines semaines, ni les prochains mois, mais revendique «» derrière une victoire modeste. «» Solide sur ses appuis.