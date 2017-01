Dernière saison pour Sylvain Armand

0

AC

Un petit bout de Ligue 1 qui s'en va avec lui.À trente,six piges, Sylvain Armand a plus de quinze saisons de football hexagonal dans les pattes. Et un palmarès pas dégueulasse, où l'on peut trouver notamment deux titres de champion de France , avec Nantes puis Paris.Une longue carrière à laquelle le joueur a annoncé ce vendredi vouloir mettre fin prochainement, au micro de Canal+ Sport : «» Le défenseur n'a disputé qu'un seul petit match de Ligue 1 cette saison avec Rennes Sa patte gauche nous manquera. Ses barbecues encore plus