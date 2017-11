Der Zakarian dégomme Kita

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les clashs autour du FC Nantes n'en finissent plus de pleuvoir. Après la passe d'armes entre le FC Nantes et Raymond Domenech , c'est au tour de Michel Der Zakarian d'avoir affaire aux Canaris.Sur le plateau de Canal+Sport la semaine dernière, Kita a refusé de comparer son ancien coach à Claudio Ranieri en lâchant un laconique : «» Une remarque que l'actuel coach de Montpellier n'a pas super bien prise, et qui n'a pas manqué de répondre à sa manière : «Il jouait quel poste déjà, Der Zakarian ?