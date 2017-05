Der Zakarian à Montpellier

TP

Quand ton ex annonce le nom de ta nouvelle meuf.Arrivé la saison passée au Stade de Reims Michel Der Zakarian va rejoindre Montpellier et l'annonce a été faite par son club actuel via un communiqué officiel : «Le remplaçant de Der Zakarian est déjà trouvé puisque dans le même communiqué, le stade de Reims a annoncé la promotion de David Guion , actuel directeur du centre de formation et coach de l'équipe réserve du club champenois.Après Nantes et Reims Michel Der Zakarian enchaîne les conquêtes comme un candidat de télé-réalité.