Dépressif, Nilmar met sa carrière entre parenthèses

Nilmar ne danse plus la samba.L’ancien Lyonnais Nilmar va résilier son contrat avec le club brésilien de Santos. La raison ? Une dépression nerveuse qui le ronge depuis un an et demi, période durant laquelle il n’aura joué qu’une quarantaine de minutes.L’aura tout fait pour reprendre du plaisir sur le terrain, à commencer par un retour au pays cet été, quatorze mois après son dernier match. Epuisé par ses nombreuses blessures, l’ancien attaquant de lasera suivi psychologiquement au moins jusqu’à début 2018.Tout ça à cause d'un penalty volé.