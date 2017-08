Depay : « J'ai l'impression de payer pour ma réputation »

1

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Memphis et paix.Huit mois après son arrivée à Lyon et alors que l'OL a rendez-vous samedi avec Bordeaux (17h), Memphis Depay a donné samedi son premier grand entretien en France à. Une belle façon pour lui de tirer un bilan de ses premiers mois lyonnais, mais aussi de vanter une Ligue 1 qu'il juge «(...)Depay est également revenu sur sa réputation de joueur difficile à cadrer : «"Penses-tu encore à Manchester ? As-tu envie d'y retourner ?""Non, non, je ne veux pas y retourner, je suis concentré sur ma vie à Lyon maintenant.""Memphis est content d'avoir quitté Manchester. Il ne veut plus retourner là-bas."Enfin, l'international hollandais raconte également avoir repris contact avec son père qui l'avait abandonné lorsqu'il avait quatre ans. «, explique-t-il.(...)Costaud.