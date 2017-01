Depay et le penalty de Nilmar

0

Les supporters lyonnais le savent : le logo de l'OL a manqué de peu d'être auréolé d'une étoile. En fait, ça s'est joué à une décision arbitrale : celle de Kim Milton Nielsen lors du quart de finale de Champions League entre Lyon et le PSV Ce 13 avril 2005 - date maudite pour les Gones -, l'arbitre international danois avait oublié de siffler un penalty en faveur de Lyon, dans les prolongation, pour une faute du gardien d'Eindhoven sur Nilmar. Finalement, à l'issue des tirs au but, c'était le PSV qui avait obtenu un ticket pour les demies. Un véritable traumatisme.Ancien du PSV Memphis Depay était invité, mercredi soir, sur le plateau d'OL TV. L'occasion de se présenter, mais, surtout, de se prononcer sur cette fameuse affaire Nilmar. Et après avoir visionné les images, le Néerlandais ne s'est pas trompé : «» .Reste à savoir si lors de son prochain passage sur la chaîne du club, il devra aussi jugé si, oui ou non, Greg Coupet «» lors du derby en janvier 2008.