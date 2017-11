Depay : « Dans le miroir, je vois un joueur créatif »

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche soir, lors du derby entre l' ASSE et l'OL, Memphis Depay risque de mettre les supporters lyonnais dans tous leurs états, les bons comme les mauvais. Dans un entretien accordé à, l'ailier lyonnais assure qu'il ne changera pas son jeu et continuera à provoquer les défenses… avec ou sans réussite : «» .Le néerlandais de 23 ans, qui a essuyé de nombreuses critiques en début de saison, assure qu'il ne subit pas la pression. «» . Depuis quelques semaines, Memphis participe à la bonne série lyonnaise avec des performances qui l'autorisent à rêver plus grand : «» .Le Real Madrid l'attend toujours.