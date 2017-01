Démission du directeur sportif de Valence

0

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rien ne va plus du côté de Valence. En plein pendant les fêtes, déjà, le 30 décembre dernier, le club espagnol voyait son entraineur italien, Cesare Prandelli , quitter le navire après seulement trois passés à bord.Et pour ne rien arranger, c'est maintenant au tour du directeur sportif du club, Jesús García Pitarch , de faire ses adieux. Le FC Valence a fait part du départ de Pitarch, qui occupait le poste depuis un an, dans un court communiqué, se contentant de dire que la décision du désormais ancien directeur sportif était irrévocable et qu'il était remplacé par le directeur du centre de formation, José Ramón Alesanco.Une saison décidément bien compliquée pour Valence, qui pointe à une triste 17e place, évitant la zone de relégation à la différence de buts seulement. Autant dire que l'heure est désormais à la mobilisation à deux jours d'affronter Osasuna , la lanterne rouge.Et dire que le club était en Ligue des Champions la saison passée...