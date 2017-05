Demichelis raccroche

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sale temps pour les vieux. Martín Demichelis , 36 ans, a annoncé ce lundi en conférence de presse qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Passé de l' Espanyol Barcelone à Málaga cet hiver, le défenseur central argentin estime avoir été au bout de lui-même. «» , a-t-il expliqué. Formé à River Plate, Demichelis part avec un joli CV, où il peut faire valoir 51 sélections avec l', des expériences au Bayern Munich et à Manchester City , avec neuf titres de champion au compteur (4 en Argentine , 4 en Allemagne et 1 en Angleterre ).Il rejoint donc la maison du jury final avec Francesco Totti Philipp Lahm et Nicolas Seube