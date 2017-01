Demichelis est un joueur libre

0

Rescissió de contracte entre Demichelis i el #RCDE. ¡Gracias por tu profesionalidad, Martín, y mucha suerte! https://t.co/Q3wZqxBwtB pic.twitter.com/iLMHC27ZPu — RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) 10 janvier 2017

Cinq mois, pas un de plus. Martín Demichelis ne sera pas parvenu à rester plus longtemps à l'Espanyol Barcelone. L'ancien de Manchester City et du Bayern vient de résilier son contrat avec le club catalan.Arrivé libre le 10 août dernier, le joueur n'est jamais rentré dans les plans de Quique Sánchez Flores . Au total, le défenseur international argentin n'aura disputé que deux matchs en Liga, cette saison. C'était en octobre dernier contre Eibar et le Betis Séville.À trente-six ans, le joueur va peut-être devoir envisager la retraite.