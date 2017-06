Dembélé titré avec Lorient... sur Football Manager

AA

Ousmane Dembélé nouveau directeur sportif des merlus ?Même si le FC Lorient est descendu en Ligue 2 à l'issue des barrages, le club breton gagne néanmoins de nombreux trophées sur Football Manager. Et tout ça grâce à Ousmane Dembélé. En effet, l'ex-Rennais se la donne dans le célèbre jeu de gestion de football. Le joueur de Dortmund a choisi d'endosser le maillot morbihanais dans cette simulation, et son choix s'est avéré payant. Une Coupe de la Ligue, une Ligue 1 et une Ligue Europa remportés, l'ailier de 20 ans a montré la voie à Mickaël Landreau pour la saison prochaine.Bon, pour la Ligue 1 et la Ligue Europa on ne promet rien.