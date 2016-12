Dembélé s'amuse, Hoffenheim confirme

Dix-neuf buts en cinq matchs ! La Bundesliga était en grande forme pour offrir du spectacle cet après-midi, notamment grâce à sa nouvelle coqueluche, Ousmane Dembélé. Avec Marco Reus, le Français a mis KO le Borussia Mönchengladbach. Sur les autres terrains, le Hertha gagne sur le gong à Wolfsburg, et Hoffenheim confirme son excellent départ en étrillant Cologne. Le Bayer Leverkusen, lui, cale toujours et doit se contenter du nul contre Fribourg.

Borussia Dortmund 4-1 Borussia Mönchengladbach

TSG 1899 Hoffenheim 4-0 1. FC Cologne

VfL Wolfsburg 2-3 Hertha Berlin SC

SV Werder Brême 2-1 FC Ingolstadt

Bayer Leverkusen 1-1 SC Fribourg

Le retour de Marco Reus n'a pas fait du bien qu'au collectif de Thomas Tuchel . Directement ou non, Marco a permis à Ousmane Dembélé de grandir et de mieux se fondre dans le collectif de Dortmund. L'ancien Rennais avait tendance à agacer par ses mauvais choix dans les derniers mètres. Contre les, l'ancien poulain de Mikaël Silvestre a fait mille misères à ses adversaires et un match parfait. Alors que Raffael avait surpris Weidenfeller sur une frappe que Sokratis laisse étrangement passer, Dembélé lance vingt secondes plus tard un mouvement avec son meilleur ami, Marco Reus . Aubameyang conclut et remet le BvB à hauteur. Dembélé, encore lui, tire le corner qui permet à Pisczek, façon renard des surfaces, de donner l'avantage aux. Dès lors, en même temps que Reus se rappelle au bon souvenir du Westfalenstadion – mais l'homme de verre était hors jeu –, Dembélé poursuit sa démonstration : triple crochet et frappe du droit pour mettre son propre but, puis nouvelle passe bien sentie vers Reus, dont la talonnade permet à Aubameyang d'achever Sommer. Dortmund brille. Mieux, Dembélé a trouvé sa place et son modèle.Julian Nagelsmann continue de surprendre son monde. Contre un concurrent direct aux places européennes, l'équipe de Sinsheim n'a pas été excellent, mais elle a eu l'inspiration et le buteur pour prendre le large. Plus que Modeste, le buteur à l'ancienne du jour s'appelle Sandro Wagner . L'ancien espoir de lan'est pas le joueur le plus sexy de la Bundesliga. Il sait toutefois ce qu'il doit faire sur un terrain : rôder et marquer. Et il le fait bien. Sur deux coups de pied arrêtés, Wagner se défait du marquage et conclut. Entre-temps, Toljan corse l'addition avant la pause. Cologne n'avait pas la moindre chance. Le football était du côté du TSG cet après-midi. Valérien Ismaël a voulu cogner du poing sur la table. Julian Draxler Luiz Gustavo et Daniel Didavi sont sur le banc au coup d'envoi. Mayoral connaît sa première titularisation de la saison, comme le jeune Paul Seguin. Et les choix d'Ismaël semblent payants dans les premières minutes. Sur ses deux premières occasions, le VfL marque par deux fois par... Mayoral et Seguin. Cependant, quelque chose ne tourne pas rond chez le jeune de Wolfsburg. Dominé, il finit par encaisser l'égalisation du Hertha au cours de la seconde période. Le score nul paraît assez légitime et mérité. Mais le sort s'acharne sur l'équipe de Volkswagen. Au moment d'entrer dans le temps additionnel, Caligiuri bouscule Plattenhardt dans la surface. Le penalty est sifflé, Kalou le transforme et Wolfsburg poursuit son parcours difficile en Bundesliga. Le Hertha, lui, reste dans le top 3 du championnat.Le Werder Brême a besoin de sauveurs cette saison. En manque de cohérence collective, les Nordistes comptent surtout sur les exploits personnels. Après Gnabry en début de saison, les supporters du Weserstadion peuvent se satisfaire de deux hommes en particulier : Max Kruse et Fin Bartels . Si le premier conclut admirablement la première occasion de la rencontre, le second a su lui donner le ballon, puis être le buteur décisif en deuxième période. C'est toujours difficile pour le Werder, même contre une équipe d'Ingolstadt pas très impressionnante. Avec ces trois points, les Verts se sortent tout de même de la zone rouge pour la première fois depuis bien longtemps.Chicharito devait être l'homme de la victoire. Face à Schwolow dans les dernières minutes, le Mexicain a la balle de 2-1 sur penalty. Il choisit de tirer fort, plein axe. Schwolow ne bouge même pas, ne plonge pas et tend la jambe. Le Bayer a dominé, encore et encore, a eu plus d'occasions, plus de possession, plus de tout. Mais Fribourg avait besoin de se rassurer et a obtenu l'essentiel : une grosse assise défensive, une rigueur dans le schéma tactique et des coups de pied arrêtés joués à fond. Après la tôle encaissée à domicile face à Leipzig, les joueurs de Christian Streich se reprennent. Pour le Bayer et Chicharito, cela fait une contre-performance de plus.