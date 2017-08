Dembélé, Mbappé, promesses tronquées

Auteurs de saisons d'exception en 2016-2017, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé vivent un mercato compliqué. Alors que le premier est parti au bras de fer avec le Borussia Dortmund, le second semble plus déstabilisé que jamais par les tractations entre Monaco et le PSG. Ce qui pourrait remettre en cause leur présence dans la liste qu'annoncera Didier Deschamps jeudi.

« Le Barça ou le PSG, c'est risqué à un an de la Coupe du monde »

Le bras de fer fer, cela marche en France, pas ailleurs

Par Nicolas Jucha

Propos de Philippe Fiorentino recueillis par Nicolas Jucha.

On les a quittés sur un festival le 13 juin dernier . Après le mini-traumatisme de la défaite en Suède (1-2) et les critiques envers Didier Deschamps à cause de la titularisation de Moussa Sissoko , la doublette Ousmane Dembélé-Kylian Mbappé avait fait chavirer le Stade de France contre l'Angleterre (3-2). Ce n'était qu'un match amical de prestige, mais les promesses n'en étaient pas moins solides. L'ancien Rennais et la promesse monégasque sortaient d'une saison excitante, et ne faisaient alors que confirmer sous le maillot bleu. De quoi facilement se dire que la ligne d'attaque pour le Mondial russe était toute trouvée... Un peu plus de deux mois ont passé, et force est de constater que les deux diamants bruts du football français ont été pris au piège de leur talent. Un piège si grand que le Barça d'un côté, le PSG et le Real de l'autre, ont décidé de s'y attaquer.Une chance inouïe, peut-être. Mais surtout un vrai gâteau empoisonné. «» , relativise aujourd'hui l'agent Philippe Fiorentino. Alors que l'image des deuxest aujourd'hui écornée, celui qui gère une quinzaine de clients joueurs et entraîneurs estime qu'il faut relativiser les torts des deux joueurs. «» Surtout que dans le cas d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, rejoindre le Barça et le Real ressemble à l'opportunité d'une vie.» S'il était à la place des clans Dembélé ou Mbappé – «» –, Fiorentino conseillerait aux deux internationaux français d'opter pour la stabilité. «Et que leurs transferts aboutissent ou non, ils ont déjà fragilisé leur situation à des degrés divers. Déstabilisé, Kylian Mbappé est actuellement mis de côté par Jardim, quand Ousmane Dembélé est dans une situation plus grave puisque absent des entraînements du Borussia Dortmund depuis le 10 août. Ce qui devrait de facto le mettre hors jeu pour le prochain rassemblement des Bleus. Voire un peu plus s'il ne se remet pas vite sur les bons rails. «» Et si les remplaçants d'un match brillent dans une situation couperet, les hiérarchies peuvent vite évoluer.Malgré tout, Fiorentino se veut optimiste pour le futur à moyen terme des deux attaquants. «» Une situation type dans laquelle se retrouvent assez régulièrement les joueurs tricolores, peut-être pour des raisons culturelles selon Fiorentino.» Ce qu'expérimente Dembélé aujourd'hui, face à un club qui s'est montré uni – des dirigeants au capitaine en passant par l'ancienne gloire Matthias Sammer – pour tancer l'attitude de l'ancien Rennais et rester droit dans ses exigences financières face au FC Barcelone. Qu'il rejoigne la Catalogne où retourne au Signal Iduna Park, les stigmates de ce mercato agité seront là...