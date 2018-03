Dembélé, le nouveau départ

Auteur d'une belle performance face à Gérone (6-1), Ousmane Démbélé a prouvé que les blessures étaient désormais derrière lui et que sa saison et son idylle avec le Barça peuvent réellement démarrer. Cela tombe bien, le sprint final débute dès aujourd'hui avec la réception de l'Atlético de Madrid.

L'aile ou la cuisse

Valverde n'est pas encore totalement convaincu

Assis sur le banc douillet de Stamford Bridge, Ousmane Dembélé attend patiemment son heure. Sur la pelouse, ses coéquipiers du Barça galèrent à bouger le bloc de Chelsea qui est en passe de jouer un mauvais tour auxlors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Conscient que son onze manque de vitesse sur les côtés peut mettre en danger les Ernesto Valverde se retourne vers son banc et appelle son candidat idéal. Ousmane Dembélé ? Non, non, Aleix Vidal , au grand désarroi des supporters du Barça et de l'international français qui ne foulera finalement pas la pelouse londonienne. Lionel Messi a beau avoir vaincu son mutisme face à Chelsea , le premier nom qui sort de la bouche des journalistes en conférence de presse commence par Dem et termine par Bélé. Alors Valverde conclut le débat : «La déclaration peut prêter à sourire puisqu'on parle d'un joueur recruté 105 millions d'euros (+ bonus) avec l'espoir de remplacer Neymar , et pourtant personne en Catalogne n'a pu contredire l'entraîneur basque, malgré l'entrée plus que moyenne d' Aleix Vidal . Déjà, parce qu'Ousmane Dembélé est resté plus de trois mois à l'infirmerie entre septembre et janvier à la suite d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, avant d'y retourner trois semaines pour une blessure musculaire... à la cuisse. Avant ce match face à Chelsea, l'homme qui court plus vite que son ombre ne pesait donc que 292 minutes depuis le début de saison pour aucun but marqué. Des statistiques qui lui permettent de former un joliavec Corentin Jean André Silva et Patrik Schick, dont la particularité est d'être des attaquants achetés l'été dernier et qui sont restés muets en championnat. Désormais débarrassé de ses problèmes physiques,ne compte pas rester bien longtemps avec les Quadricolor comme le prouve sa récente performance face à Gérone (6-1) , où il a multiplié les accélérations destructrices, délivré un caviar à Luis Suárez et disputé les 90 minutes de la rencontre pour la première fois depuis son arrivée en Catalogne.Excellent face à Gérone, Dembélé s'attendait logiquement à garder sa place de titulaire quatre jours plus tard à Las Palmas. Raté, l'ancien Rennais n'a disputé qu'un petit quart d'heure et n'a pas pu (su ?) être le facteur X qui change le cours d'une rencontre terminée sur un triste 1-1 . Simpleou signe que Dembélé sera titulaire face à l'Atlético ce dimanche ? Ernesto Valverde préfère botter en touche et parler des points que peut encore améliorer le natif de Vernon : «Car oui, finalement, Ousmane Dembélé n'est qu'un gamin de 20 ans à qui il reste deux-trois réglages à effectuer avant de devenir un produit abouti. Le travail défensif ? Valverde s'en occupe. L'alimentation ? Un chef cuisinier perso est chargé de prendre soin du corps du Français. Ce même corps qui est désormais délesté de toutes blessures et qui va pouvoir maltraiter les reins des défenseurs espagnols, comme il a su le faire avec les robustes Allemands. Briller à la Coupe du monde en Russie l'été prochain ne passe pas par un autre chemin.