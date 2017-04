0

Le transfert d'Ousmane Dembélé de Rennes Dortmund va être passé au peigne fin. Selon, la FFF vient de saisir le procureur de la République pour «» . En effet, ne disposant pas d'une licence d'agent FFF, Moussa Sissoko l'agent du joueur français, pourrait être poursuivi. Ce dernier avait finalisé le transfert avec Dortmund et avait empoché une enveloppe de 2,2 millions d'euros et 800 000 en bonus.Mais pourquoi prendre un agent non licencié ? Jusqu'à présent, Dembélé avait un agent licencié par la FFF, Martial Kodjia. Mais le Borussia lui aurait demandé de prendre un autre agent s'il voulait signer chez les Jaune et Noir.En tout cas, Moussa Sissoko risquerait jusqu'à un an d'emprisonnement. Dembélé et le Stade Rennais pourraient aussi être poursuivis.