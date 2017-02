Dembélé et Aubame battent le RB Leipzig

0

Borussia Dortmund 1-0 RB Leipzig

Le Borussia Dortmund avait des ailes dans le dos ce soir... et un peu de réussite.Dans un match hyper intense pendant la première demi-heure, le BvB a trouvé du répondant contre une équipe de Leipzig en pleine confiance et qui voulait réussir un coup. Cependant, à vouloir trop jouer, Leipzig s'est mis en difficulté tout seul. Surtout face à une équipe de Dortmund qui n'a pas perdu sa vitesse au fil des années. En une action, Dembélé vient forcer la ligne défensive du RB depuis la ligne médiane et adresse un centre parfait à Aubameyang, pour l'ouverture du score.Leipzig accuse le coup et ne se procure plus d'occasions pendant de longues minutes, au retour des vestiaires... Jusqu'à ce que les efforts consentis par Dortmund commencent à se faire sentir. Dembélé sort avec des crampes dès l'heure de jeu. Reus manque de lucidité face au but. Et le bloc-équipe recule et subit. Et finalement, à la dernière seconde, lespensent avoir leur point à l'extérieur. Les arbitres refusent le but pour un hors-jeu d'Ilsanker d'un demi-millimètre.Lesse sortent d'une situation malencontreuse d'un rien et peuvent espérer que le vent a tourné dans leur sens. Il n'y a plus que huit points à reprendre sur Leipzig.