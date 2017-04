Dembélé envoie Dortmund en finale

Le Bayern Munich aurait pu, aurait dû remporter cette rencontre. Mais le Bayern Munich a laissé passer sa chance. Alors Ousmane Dembélé s'est pointé, a sanctionné et a envoyé son équipe à Berlin pour la quatrième année consécutive.

30

FC Bayern Munich 2-3 Borussia Dortmund

Javi Martínez à double tranchant

Le destin de Philipp Lahm

Par Ali Farhat

Il est fort. Très fort. À 19 ans, il a l'avenir devant lui, c'est clair. Quand il dribble, c'est magique, tant il voit les choses une seconde avant ses adversaires. Il en fait parfois trop, et se lance parfois dans le dribble pour le dribble, au point d'exaspérer tout le monde. Mais force est de constater qu'Ousmane Dembélé a un talent hors du commun. Et si Thomas Tuchel le laisse sur le terrain quand tout le monde veut le sortir, c'est parce qu'il voit des choses que personne ne peut sentir ou effleurer. Comme ce centre par-dessus la défense pour Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a plus qu'à la pousser de la tête pour égaliser. Comme ce crochet et cette frappe du gauche qui relancent le débat à propos de son pied le plus fort. Ce soir, Ousmane Dembélé a régalé sur la pelouse de l'Allianz Arena, et a permis au Borussia de se rendre à Berlin pour la quatrième année consécutive. Et force est de constater qu'il n'a pas exploité tout son potentiel.Le Borussia Dortmund a gagné. Ou plutôt, le Bayern Munich a perdu. Le, qui restait sur quatre matchs sans victoire (deux en Bundesliga, deux en LDC) s'est mis dans de mauvaises dispositions dès le départ : Javi Martínez récupère un ballon en profondeur a priori inoffensif de la part de Dembélé, mais se troue dans sa remise pour Sven Ulreich . Guerreiro surgit, gagne son face-à-face avec le gardien, mais pas contre le poteau. Heureusement pour le BvB, Reus suit et marque (19). Le Bayern a de quoi enrager, d'autant plus que quelques minutes auparavant, Julian Weigl avait touché le ballon de la main dans la surface. Sauf que l'arbitre Manuel Gräfe a estimé que c'était le ballon qui allait à la main, et non l'inverse. Finalement, Javi Martínez se rattrapera quelques minutes plus tard d'une tête à la suite d'un corner, avant que Mats Hummels , monté aux avant-postes, ne donne l'avantage aux siens, en faisant bien attention à ne pas célébrer son but.Cette rencontre étrange entre deux équipes qui semblent marquées par leurs hauts et leurs bas de ces dernières semaines aurait pu être décidée juste avant la mi-temps. Seulement, Robert Lewandowski a échoué lors de son duel face à Roman Bürki . Le gardien suisse a concédé à maintes reprises ces derniers jours qu'il avait du mal à dormir depuis l'attaque du bus du Borussia le 11 avril dernier, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser de nombreuses parades difficiles, voire spectaculaires pour sauver son équipe. La rencontre aurait pu être décidée également à l'heure de jeu, si Arjen Robben avait mis le ballon au fond à la suite d'un travail de pressing signé Thiago Alcántara (63). Seulement, au ralenti, on se rend compte que c'est Sven Bender (formé à Munich 1860) qui, grâce à son tacle, envoie le ballon sur le poteau. Dix minutes plus tard, Dembélé a sanctionné le Bayern . Le destin étant parfois un concept cruel, le but de la victoire du BvB vient à l'origine d'une perte de balle signée Philipp Lahm . Qui jouera donc le dernier match de sa carrière face au SC Fribourg , à l'Allianz Arena, le 20 mai prochain.