Dembélé blessé avant de jouer ?

1

VÍDEO | ¿Estaba @Dembouz lesionado antes de comenzar el partido ante el @GetafeCF?Las imágenes hablan por si solas...#Golazo pic.twitter.com/kvCd6swhQ2 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 18 septembre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oh le vilain mensonge.Si l’information se révèle être vraie, c’est ce qu’on appelle balancer son argent par les fenêtres. D’après des images relayées par, Dembélé aurait joué blessé avant de se faire remplacer face à Getafe , ce week-end.On peut y voir le jeune attaquant français se toucher l'arrière de la cuisse, et ce, avant même le début du match. Il a également été vu en train de s’échauffer avec difficulté, alors que le Barça assurait à son arrivée qu’Ousmane Dembélé était opérationnel et en pleine forme.C'est du bon boulot, les gars.