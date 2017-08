Dembélé arrive au Barça

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Barça , nouveau Wall street du football mondial ?Une semaine après avoir réalisé la plus grosse vente de l'histoire du football , le Barça est en passe de réaliser la seconde plus grosse dépense. D'après, les Catalans devraient finaliser le transfert d'Ousmane Dembélé dès ce jeudi. Le quotidien sportif révèle même que son entraîneur, Peter Bosz , aurait essayé de le joindre sans succès, après avoir constaté son absence à l'entraînement. Dortmund réclamerait au moins 120 millions d'euros pour lâcher l'international français, ce qui en ferait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar En rejoignant la Catalogne, la comète Dembélé continuerait son ascension express, un an seulement après avoir quitté le Stade rennais.Et dire qu'il y a deux ans, il était à deux doigts de rejoindre le Red Bull Salzbourg...