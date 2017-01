Delort débarque à Toulouse

0

-@TigresOficial informa que llegó a un acuerdo con el @ToulouseFC de Francia y el jugador @AndyDelort9 para su traspaso en venta definitiva. pic.twitter.com/6AyRaUBUDT — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 27 janvier 2017

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout ça pour ça.Cinq mois après avoir fait le forcing auprès des dirigeants caennais pour rejoindre le Mexique et les Tigres de Monterrey, Andy Delort rentre déjà en France . Le club mexicain a annoncé qu’un accord a été trouvé avec le TFC , pour le transfert définitif de l’attaquant. L’ancien caennais, longtemps courtisé par l' AS Saint-Etienne , devrait s’engager ce vendredi avec le club toulousain, pour une période de quatre ans et une indemnité de transfert de six millions d’euros.Arrivé l’été dernier, le joueur de vingt-cinq ans n’a pas conquis les cœurs mexicains, contrairement à son compatriote André-Pierre Gignac . Le plus souvent remplaçant, il n’a scoré que trois fois en treize matchs joués, mais rentre au pays avec un titre de champion du Mexique En fait, le mec est parti en Erasmus.