Delio Onnis, légende éternelle

Jean Petit et Rolland Courbis ont joué plusieurs années avec le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Champions en 1978 et vainqueurs de la Coupe de France en 1980 avec lui, ils racontent leur Delio Onnis.

! » La simple évocation du nom d'Onnis fait sourire la nostalgie chez Steph, supporter et grand enfant de 50 ans. Delio Onnis en rouge et blanc, c'est bien plus que des statistiques. Derrière les chiffres, des émotions. L'histoire d'amour est née lors d'un Monaco Reims en 1972 ou 1973. «"Ce serait pas mal si on prenait Delio Onnis , non ?" » se souvient Jean Petit , l'autre joueur phare du Monaco des. Le coup de foudre est mutuel. Le rêve de Monaco s'appelle Onnis et le rêve d'Onnis s'appelle Monaco. Ils seront exaucés. Vient d'arriver alors en Champagne celui qui deviendra l'autre grandde la D1 de l'époque : Carlos Bianchi . L'association mythique n'aura pas lieu. «» , regrette Petit. Rolland Courbis , lui, n'a débarqué en Principauté qu'en 1977, mais son destin était déjà lié à celui d': «» Quand le buteur pose ses crampons sur le Rocher, Monaco peine à retrouver son lustre né une décennie plus tôt. Onnis ne révolutionne pas tout. Le club descend même en seconde division en 1976, mais il n'a jamais pensé à partir : «» , souligne Petit. Delio, lui, évoque une «» .Derrière l'ennemi des gardiens, un joueur qui ne fait pourtant pas briller les yeux : «» , souligne Norbert Siri, l'historien numéro un de l'AS Monaco . Quand il s'agit de faire une comparaison, un nom revient sans cesse : Trezeguet. «» , résume coach Courbis. Coach Petit acquiesce : «» Et ce, en toute circonstance, si l'on en croit Courbis : «» Onnis n'avait d'ailleurs pas les mêmes préoccupations que ses coéquipiers la semaine selon Petit : «"Moi, je n'ai pas besoin de courir, j'ai besoin d'abdominaux pour ma détente, pour la mettre au fond ou la donner à un copain." » Comme tous les grands numéros neuf, Onnis «"Mais vous en faites pas. Moi, dimanche prochain, je marque." » Avec ses 223 buts en 278 matchs sous le maillot monégasque, il n'a pas souvent menti. Un jour, il a même prophétisé.1978 : Monaco vient tout juste de retrouver l'élite après un an de purgatoire. La saison n'a pas encore commencé que Delio Onnis va faire un étrange rêve pendant la sieste : cinq victoires pour entamer le championnat. Courbis s'en souvient comme si c'était hier : «"Songe, mensonge..." » Le songe devient pourtant vérité et s'avère même précis : « Jean Petit n'a pas oublié non plus : « Monaco remportera aussi ses cinq derniers matchs et le championnat aux dépens du FC Nantes pour un petit point. Après ce titre, Jean Petit et Christian Dalger s'envolent pour le Mondial argentin, sans Delio : «7 juin 1980. Il ne le sait pas encore, mais Delio Onnis dispute son dernier match sous les couleurs de l'AS Monaco Jean Petit raconte : «"Oui, sauf si vous me demandez les neuf mètres."» Onnis marque son ultime but avec la Diagonale en finale de Coupe de France , mais lui se souvient surtout d'un match où il n'a pas été bon : «» Quelques semaines plus tard, il quitte le rocher «» après sept grandes saisons et un petit désaccord contractuel. «"Mais si tu marques vingt buts la première année, peut-être que le président t'en accordera une deuxième.""Je connais tes copains, ils vont te faire marquer les vingt buts" » , se remémore Jeannot Petit. «» , poursuit Courbis. L'ancien joueur et coach toulonnais en fera d'ailleurs ensuite son adjoint, mais pas que : «"Pourquoi l'un des meilleurs buteurs de tous les temps ne ferait pas un bon entraîneur des gardiens ?"» Aujourd'hui, la bande de 1978 se côtoie encore. Il y a quelques jours, Jeannot a croisé Delio, qui lui allait manger avec Rolland le soir même. Quarante ans après, les souvenirs et les buts de Delio marquent toujours leurs esprits. Et Jeannot Petit de conclure : «» Légende éternelle.