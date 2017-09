Dele Alli risque une suspension

HL

Un nouveau coup du Karma ? Dele Alli a fait couler de l’encre avec son supposé majeur levé en direction de Clément Turpin, lors du match opposant l’ Angleterre à la Slovaquie (2-1). Bien que son sélectionneur soit monté au créneau pour le défendre, lecroit savoir que le milieu desrisquerait une sanction pouvant aller jusqu’à quatre matchs de suspension.Le tabloid anglais insiste en expliquant que les matchs amicaux avant la Coupe du monde ne comptent pas comme des matchs de suspension, et que la FIFA est particulièrement intransigeante concernant les gestes et paroles insultantes à l’encontre des hommes en noir.Le joueur de 21 ans s’est, quant à lui, défendu en révélant que son geste était une blague dirigée vers son grand pote Kyle Walker ...On a connu ligne de défense plus convaincante.