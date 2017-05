Déjà plus de 200 000 billets vendus pour la Coupe des confédérations

Qui a dit « tournoi en bois » ?La première phase de vente de billets pour la Coupe des confédérations est un succès. À en croire la FIFA, ce sont pas moins de 211 745 sésames qui ont trouvé preneur depuis le début du mois de décembre. La seconde phase débutera le 19 avril. Les billets seront disponibles en ligne et dans certaines villes hôtes (Saint-Pétersbourg, Moscou, Sotchi et Kazan).Quant au tournoi, qui fait office de répétition générale avant la Coupe du monde, il se tiendra du 17 juin au 2 juillet. L'occasion de voir s'affronter des cadors que sont l' Allemagne , le Chili , le Cameroun , l' Australie , le Portugal , le Mexique , la Nouvelle-Zélande et... la Russie , pays hôte.Aucune nouvelle des participants côté hooligans en revanche.