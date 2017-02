Déjà du grabuge autour du Vélodrome

1

OM- PSG ne commencera qu'à 21 heures, mais le match se jouera à guichets fermés et il y a déjà un paquet de monde aux alentours de l'arène marseillaise.Et forcément, pour ce match un peu particulier, certains supporters sont chauds et quelques incidents ont déjà eu lieu. Fumigènes, chants, provocations, un cocktail assez classique en somme pour un Marseille -Paris. Dès le milieu de l'après-midi, les policiers ont envoyé quelques grenades lacrymogènes pour calmer des groupes agressifs, qui lançaient des projectiles en direction des forces de l'ordre. Rien de bien grave, mais un peu plus tard, de nouveaux supporters trop remuants ont eu droit à un bon coup de lance à eau.Et dire que les supporters parisiens ne sont même pas là.