Déhu le Catalan

La marche à franchir était haute, assurément, et les exemples récents de Français passés par le Barça n'engageaient pas à être confiant. Entre Dugarry et ses treize pauvres matchs pour zéro but, et Laurent Blanc et sa pige qui n'aura duré qu'une seule saison, l'étendard bleu-blanc-rouge a un peu de mal à flotter en Catalogne. Mais il en fallait plus pour impressionner Frédéric Déhu, qui n'avait pas hésité à accepter l'offre du Barça à l'été 99. Il faut dire qu'en ce temps-là, Déhu était au sommet de sa puissance. Capitaine de ce beau RC Lens des années 90 qui animait le football français chaque saison, Déhu venait de boucler sa huitième année à Bollaert et pouvait être fier du chemin parcouru. Champion de France en 98, il menait l'escouade lensoise qui était allée tamponner Arsenal à Wembley en Ligue des champions le 25 novembre de la même année, entouré d'une belle bande de lascars, entre Warmuz, Sikora, Mika Debève et Tony Vairelles. Alors, quand on a vécu ça, comment avoir peur de porter le maillot deset d'aller faire vibrer un peu le Camp Nou ? À vingt-six ans, Déhu se sentait prêt et avait franchi les Pyrénées. Dans une interview qu'il nous avait accordée en 2014 , il revenait sur sa décision et confiait : «Quand il pose ses valises en Catalogne, Frédéric Déhu se retrouve au milieu d'un vestiaire qui brille de partout. Barcelone est double champion d'Espagne en titre, Louis van Gaal est aux manettes, et les nouveaux coéquipiers de l'ancien Lensois s'appellent Luís Figo, Patrick Kluivert Carles Puyol , ou encore Ronald et Frank de Boer . Au milieu de terrain, le tout jeunot Xavi fait son trou. Quant au brassard de capitaine, il est solidement vissé autour du bras de Pep Guardiola. Mais Déhu aussi arrivait au milieu de cette faune avec un joli statut, celui de roc défensif hyper solide du championnat de France, capable de jouer en charnière ou comme milieu défensif, et connaissant le goût des joutes européennes. Déhu est d'ailleurs la seule recrue défensive du mercato barcelonais millésime 1999, qui a enrôlé le Finlandais Litmanen, le Portugais Simão et l'Espagnol Dani. Comme si cette fournée était maraboutée, aucun de ces quatre joueurs ne parviendra à s'imposer à Barcelone. Les affaires avaient pourtant bien commencé pour Déhu, de suite considéré comme un titulaire par Van Gaal qui lui donne du temps de jeu. Avec le mythique maillot de la saison 1999-2000, scindé en deux avec sa moitié gauche toute rouge et sa moitié droite toute bleue, Déhu a fière allure et finit par planter son premier but en Ligue des champions fin octobre 1999. Un but aussi spectaculaire qu'anecdotique, puisque si sa frappe de 35 mètres termine dans les filets des Suédois de l'AIK, elle offre simplement le 5-0 au Barça.Déhu trouve son rythme, joue, mais finit rapidement à l'infirmerie. «» , ruminait-il en 2014, en se souvenant qu'il avait mis près de deux mois à revenir. En bon battant qu'il est, l'ancien champion de France se soigne, revient, retrouve une place dans les rouages de Van Gaal. La concurrence aux postes défensifs est sévère, mais Déhu y croit, avant de se refoutre en l'air et de terminer une deuxième fois à la Croix-Rouge. Le bobo de trop. Toujours sur sofoot.com, il analysait à froid ce qui a sonné comme la fin de son aventure catalane : «turnover» D'autant que Louis van Gaal n'est pas du genre à faire des cadeaux, ou à privilégier l'affect au détriment de la bonne marche de son équipe. À la fin de la saison, c'est l'heure des comptes. Len'a joué que vingt-trois matchs, dont seulement onze en Liga, avec pour seul but cette réalisation inutile lors de laenvoyée à l'AIK. Collectivement, le bilan n'est pas beaucoup plus rose, puisque Barcelone termine la saison sans aucun titre. Son avenir, Déhu l'imagine donc en France, mais n'est pas prêt à dire au revoir aux soirées de Ligue des champions. Le joueur prend son temps, réfléchit, prospecte, puis accorde sa signature au Paris Saint-Germain. Dans le train qui le ramenait en France, Déhu a peut-être croisé celui des arrivées qui amenait Manu Petit et Richard Dutruel à Barcelone. Deux nouveaux Français, pour deux nouveaux ratés.