Defrel punit Naples

6

Napoli 1-1 Sassuolo

À trop jouer avec le feu, on se brûle. Naples l'a appris à ses dépens ce soir. Les hommes de Sarri, largement dominateurs, ont vendangé comme des cochons un nombre incalculable d'occasions. Et Grégoire Defrel, entré en cours de jeu, ne s'est pas fait prier pour permettre à Sassuolo de repartir du San Paolo avec un point inespéré.Lesconfisquent le cuir en première période et assiègent la surface des. Si Hamšík et Allan font le café au milieu, tandis que les joueurs de Sassuolo peine à sortir de leur moitié de terrain, le score reste vierge. Lorenzo Insigne décide donc d’arrêter de rigoler et ressort de son chapeau sa spécialité, son crochet extérieur-frappe enroulée aux vingt mètres, qui trompe Andrea Consigli. Naples continue de mitrailler allègrement le but de Sassuolo, mais ni Mertens ni Hamšík ne trouvent les filets adverses malgré un beau paquet d'occasions. Alors Grégoire Defrel, entré en jeu à la 71minute, va faire la leçon aux hommes de Sarri, qui ont tant de fois péché pour conclure. Le Français profite d'un centre impeccable de Marcello Gazzola pour claquer une volée du gauche qui refroidit d'un coup le San Paolo. Naples pousse, mais malgré un ultime poteau de Callejón, le club d'Émilie-Romagne, sur les rotules en fin de match, tient le coup.Naples, à quatre points du Milan et de la Roma, s'éloigne ainsi du podium de la Serie A. Et va devoir retrouver un semblant de réalisme pour espérer retrouver les sommets du championnat.