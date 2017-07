Defoe veut jouer le Mondial 2018

1

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un objectif de fou.À 34 piges, Jermain Defoe a encore faim. Fraîchement débarqué à Bournemouth après la relégation de Sunderland , l'attaquant anglais se fixe des objectifs élevés, et notamment celui de disputer la Coupe du Monde en Russie l'été prochain. Audacieux.Si l'exaura 35 ans en juin prochain, il croit en ses chances et ses stats parlent pour lui. La saison dernière, il a planté quinze pions en Premier League avec une équipe reléguée. Mieux, il a été appelé en sélection en mars par Gareth Southgate et a trouvé le moyen de marquer contre la Lituanie . Suffisant pour que l'homme aux vingt buts en cinquante-sept sélections croit en ses chances de participer au Mondial avec lesTout ça pour se faire sortir en huitièmes par le Nicaragua sur une boulette de Hart.