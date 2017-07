Defoe, le sirop de cerise

Après deux saisons et demie passées à Sunderland, Jermain Defoe s'est engagé il y a quelques semaines avec Bournemouth, histoire de rester en Premier League et de se donner quelques cartouches pour voir la Russie l'été prochain. Un transfert qui cache surtout l'histoire d'un retour où tout a finalement commencé pour l'ancien enfant prodige du Royaume. C'était lors de la saison 2000-2001. Souvenirs.

Le petit format, Anelka et Mrs Sullivan

« C’était un timide, on avait surtout face à nous quelqu’un qui avait une sérénité, une confiance en lui assez impressionnantes. C’était plus un Anelka qu’un Henry. Rien ne pouvait le toucher. »

« Who let Defoe out ? »

« Il était tranquille alors que tout le monde autour de lui ne parlait que de ça. On se demandait simplement : va-t-il le faire ? »

Par Maxime Brigand

Propos de Sean O'Driscoll et William Huck recueillis par MB.

Étant né un 7 octobre, Jermain Defoe ne pouvait qu’avoir un amour certain pour le rythme. Bernard Lavilliers en sait quelque chose. L’histoire raconte que c’est d’ailleurs sur un pas de danse parfaitement maîtrisé que le gamin sorti des entrailles du quartier de Beckton, à Londres, a un jour fait craquer un homme de trente-cinq ans son aîné. «, racontait alors il y a quelques années Harry Redknapp dans l’une de ses nombreuses autobiographies."Regardez ce gamin, c’est ce qu’il faut faire." » Il existe des centaines de flashs similaires à celui du vieux Redknapp qui aura accroché, tout au long des années 2000, Defoe à sa ceinture comme un porte-clef, que ce soit à West Ham, à Portsmouth ou à Tottenham. Peut-être parce que celui qui a longtemps voué un culte sans limite aux belles plantes – celles qui possèdent un solide 95E et qui ont connu le plaisir des télé-crochets avant tout – n’a jamais été totalement comme les autres. Il y a par exemple cet ancien professeur qui raconta un jour avoir été «» . Il y a aussi ces anciens amis qui n’ont jamais caché la volonté du jeune Defoe de se faire surnommer « Wrighty » en référence à son idole, Ian Wright, passé par West Ham à la fin des années 1990. Tout cela explique pourquoi Jermain Defoe s’est un jour retrouvé sous les yeux d’ Harry Redknapp à Rush Green, le centre d’entraînement de l’équipe première desEn réalité, Jermain avait un rêve : briller. Cela suffit pour se faire un nom quand on n'est qu’une simple promesse, parce que c’est ce qu’était Defoe lorsqu'il était à Charlton. Puis, le gosse a souhaité changer de dimension en 1999 et donc rejoindre West Ham pour «» , débarqués en équipe première quelques années plus tôt. Ceux qui soulèvent alors le Boleyn Ground s’appellent Paolo Di Canio, Paulo Wanchope ou encore Frédéric Kanouté. Harry Redknapp a conscience du produit qu’il vient de récupérer, ne se cache pas pour s’émerveiller, le laisse s’éclater quelques mois avec l’académie – West Ham remporte même la Football League Academy avec ses U19 pour la seconde année consécutive au printemps 2000 –, mais souhaite lui donner de la place pour s’exprimer.En septembre 2000, le coach «» lâche donc quelques minutes à Defoe lors d’un tour de League Cup à Walsall. Il reste quinze minutes, West Ham est accroché. Puis, un mouvement et la répétition du pas de danse : une volée parfaite. Jermain Defoe ne peut plus attendre, alors Harry Redknapp le convoque dès le lendemain dans son bureau. La suite, c’est Sean O’Driscoll qui la raconte : «Seul détail, à l’automne 2000, Jermain Defoe n’a aucune idée de ce qu’est Bournemouth et est encore moins capable de pointer le Dorset sur une carte. Au point que sa mère, Sandra, n’hésitera pas à allumer par téléphone Harry Redknapp pour comprendre le prêt de son fils, confié une saison auxavec pour nouveau tuteur O’Driscoll. «, rembobine William Huck, noyau du Bournemouth de l’entre-deux-siècles.(la légende Steve Fletcher, qui compile plus de 600 matchs avec leset est encore au club aujourd’hui, ndlr).» Jermain Defoe a alors été placé entre les mains d’Audrey Sullivan, la femme de l’intendant du club. De l’avis de tous, c’est à Bournemouth que sa vie a changé, peut-être encore un peu plus à partir du 28 octobre 2000."Filez-lui le ballon !" » , reprend Sean O’Driscoll. Bournemouth s’incline (1-2), mais Jermain Defoe vient de s’allumer. Pour ne plus s’éteindre. Huck : «"C’est bon, on gagne 1-0." »Durant l’exercice 2000-2001, Jermain Defoe va en effet fracasser ses limites, mais surtout égaler le record de John Aldridge, l’ancien buteur de Liverpool, en claquant dix buts sur dix matchs consécutifs de championnat. Ses dix premiers., complète William Huck.» La réponse est oui, sous les yeux de l’assistant d’Harry Redknapp – qui fera de nombreux allers-retours pour aller voir Defoe –, un certain Frank Lampard père, et ce, alors que de nombreux T-shirts «» viennent de fleurir.La suite est connue et se chiffre : 19 buts en 31 apparitions avec les, mais surtout un peu moins de 160 pions en 468 matchs de Premier League qui suivront. Il y a eu West Ham, Tottenham, Portsmouth, une nouvelle fois Tottenham et finalement Sunderland. Jermain Defoe a désormais 34 ans et souhaitait cet été commencer à «» d’une carrière riche, mais qui aurait pu être bien plus belle si l’attaquant international anglais s’était mis plus tôt au véganisme et au yoga, qui sait. Alors, après la relégation de Sunderland en Championship en mai dernier, Defoe est revenu à Bournemouth il y a quelques semaines pour retrouver Howe, Tindall, Fletcher et les autres. D’entrée, il a assumé vouloir se servir de cette expérience pour commencer à apprendre d' Eddie Howe et imaginer son futur en tant qu’entraîneur. Il a également avoué avoir «» au moment où il a appris la fin des négociations. Mais, comme un tel retour ne peut être anodin, Jermain Defoe a surtout pris un rendez-vous. Dans quelques jours, il sera autour d’une table, prêt à discuter. Avec Harry Redknapp , forcément.