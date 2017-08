Décisif ? Vous avez dit décisif ?

La France reçoit les Pays-Bas alors qu'aucune des deux équipes n'est en tête du groupe. Mais alors qu'une élimination de la course au Mondial ou qu'un barrage périlleux leur pend au nez, les sélectionneurs jouent la carte de la décontraction et refusent de parler de match de la dernière chance.

Relax, relax, relax

Le bureau des plaintes

Par Alexandre Doskov

Tous propos recueillis par AD en conférence de presse

Habituellement, la patate chaude ressemble comme deux gouttes d'eau à ce statut que personne ne veut assumer : «» Avant chaque match, chaque compétition, peu importe le sport, personne ne lève la main pour porter le costume. Le numéro 1 mondial de tennis affronte un illustre inconnu au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem ? «» Une équipe de foot prépare un match retour après avoir flanqué une rouste à son adversaire à l'aller ? «» À la veille du France-Pays-Bas de ce soir, en conférence de presse, Arjen Robben ne s'embarrassait pas avec ces discussions interminables et se contentait d'un sec : «» Trois minutes plus tard et après avoir répondu à autant de questions par des bouts de phrases, le Batave quittait la pièce et mettait fin à sa corvée médiatique en laissant Dick Advocaat prendre le relai. Le sélectionneur a été un peu plus loquace, mais a redoublé de prudence au moment de choisir ses mots. Comment lui en vouloir ? Dans le fond, les Hollandais et les Français sont presque dans le même bateau et sont à la lutte pour accrocher une place qualificative pour le Mondial. Pour beaucoup, ce match est un match de la mort qui risque d'écarter définitivement le perdant de la course. Une réalité que se sont bien gardés d'assumer les coachs, qui avaient fait du terme «» le mot interdit du jour.Les calculatrices peuvent rester gentiment dans les cartables, un simple calcul mental suffit à faire l'état des lieux du groupe A de la zone Europe : la France et la Suède sont à égalité avec 13 points, les Pays-Bas suivent avec 10 points, talonnés par la Bulgarie qui en compte 9, le tout alors qu'il reste quatre journées à disputer. Pour l'instant, avantage net à la France, qui peut aussi revendiquer l'ascendant psychologique après avoir battu leschez eux en octobre dernier. Mais à écouter Didier Deschamps et Hugo Lloris - qui ont succédé à Robben et Advocaat en conférence de presse -, l'objectif principal des Bleus est d'écarter toute idée de «» pour rester le plus zen possible. Une décontraction de façade parfaitement illustrée par l'impressionnante langue de bois du capitaine des Bleus : «» Après avoir éclaboussé la salle de sciure et d'échardes, Hugo le menuisier pouvait enchainer par quelques banalités sur la qualité des joueurs hollandais. Les sélectionneurs, d'abord Dick Advocaat - «» - puis Didier Dechamps - «» - lui emboitaient le pas en dansant sur le même rythme.Mais la qualification pour la Coupe du monde est un chemin compliqué. Elle passe pas une première place de groupe ou par un barrage souvent casse-gueule comme tout. Alors au moment de rappeler l'objectif final, pas question de se planquer et même Lloris était obligé de se mouiller : «» Sentant la pression monter malgré leur air de ne pas s'en faire, les deux coachs trépignaient eux aussi sur leur chaise en pointant du doigt un calendrier mal foutu qui les forçait à aligner des joueurs pas frais. Advocaat lançait la première salve : «» , avant que Deschamps n'apporte sa pierre à l'édifice : «» Une fois le bureau des plaintes fermé, chacun pouvait ranger sa fausse désinvolture et rentrer chez soi en attendant demain. Les entraineurs le savent, les joueurs le savent, les supporters le savent : si les Pays-Bas perdent, ils auront neuf chances sur dix de ne pas être au Mondial. Si la France perd, elle aura neuf chances sur dix de se taper un barrage. Et d'après le dictionnaire, tout ça ressemble très fort à un «