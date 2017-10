Décibels et tais-toi

Le public a aussi son mot à dire. Surtout quand il le fait très très fort et qu’il supporte le Beşiktaş. Et ça, Timo Werner le sait bien depuis la semaine dernière. Pris de vertiges à cause du bruit des tribunes, l’attaquant du RB Leipzig a dû sortir prématurément du terrain. Une réaction extrême qui pose question et mérite une consultation auprès de spécialistes.

Par Maeva Alliche et Mathieu Rollinger

Propos d'Édouard Cissé et Michel Kossowski recueillis par MA et MR

Il s’était certainement préparé à éviter les coups de semelle de Pepe et de Gary Medel , mais n’a pas vu venir le tacle aux tympans infligé par le douzième homme du Beşiktaş. Au bout de quelques minutes, Timo Werner demande au staff médical des bouchons d’oreilles, qui se révéleront finalement inutiles puisque le buteur allemand sera contraint de quitter le terrain dès la 32minute de jeu. Sous la bronca du public du Vodaphone Park, bien évidemment. «» , suffoquait l’attaquant international après la rencontre. Abandonner une partie de Ligue des champions pour une raison aussi futile est certes inédit, mais pas incompréhensible si l’on se fie au docteur Michel Kossowski. «, prévient l’ORL.L’international allemand n’était pourtant pas seul sur la pelouse. Et si son entraîneur a reconnu que l’ensemble de l’équipe avait été submergée par le bruit assourdissant, il est le seul à en avoir ressenti des troubles physiques. Alors Werner, une petite nature ? Pas d’après le Dr Kossowski, pour qui la réaction isolée du joueur de 21 ans a pu être causée par une malformation de l’oreille interne. «, explique le spécialiste des vertiges et des troubles de l’équilibre.» Une faiblesse individuelle qui a été fatale à Timo Werner au moment de faire face au Çarşı, le kop stambouliote réputé pour être un des plus bruyants d’Europe et pour qui assourdir l’adversaire est un vrai folklore., témoigne Édouard Cissé, joueur des Aigles noirs de 2007 à 2009.» Une pression de dingue que n’a pas su négocier le RB Leipzig , qui effectuait le premier déplacement de son histoire européenne. Et un dépucelage au Beşiktaş n’est clairement pas un cadeau : ses supporters avaient établi un record mondial de nuisance sonore le 11 mai 2013, dans l’ancien stade İnönü lors d’un match de Süper Lig face au Gençlerbirliği, avec 141 décibels au compteur. Dix de plus que ceux ressentis à quelques mètres d’un réacteur d’avion, alors que le seuil de douleur est communément admis à 120 dB et que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé le seuil de risque à 85 dB. Sans contestation, les Turcs savent faire péter les watts.Un boucan d’enfer qui touche habituellement plus les esprits des adversaires qu’il ne laisse de stigmates physiques. «, rassure Dr Kossowski.» , précise-t-il. Rien de bien méchant, donc. Mais une fois la partie finie, les hôtes du soir ne se remettent pas de la ferveur stambouliote, même ceux gâtés par l’ambiance dans leur propre stade. «» , raconte Édouard Cissé. Ce soir-là, les Aigles noirs avaient remporté le match 2-1, alors que deux semaines plus tard, les Turcs repartaient du Merseyside avec un 8-0 dans les valises.Preuve supplémentaire de l’importance d’un public qui sait pousser la voix. «, s’enthousiasme Cissé, qui sait aussi ce qu’est de jouer à Louis-II.» Des propos confirmés par le Dr Kossowski, qui reconnaît que «» .Le coach du RB Leipzig ne contredira ni le spécialiste ni l’ancien milieu de terrain. L’entraîneur allemand déplorait ainsi après son passage au Vodafone Park que l’ensemble du collectif avait été gêné par la bande-son de la soirée. «» , soupirait Ralph Hasenhüttl à la fin de la rencontre. Selon l’oto-rhino-laryngologiste, il n’y a en effet aucune manière de préparer ses oreilles à une tel vacarme. «» Une piste à creuser pour les Monégasques, qui pourront profiter de la quiétude du Rocher pour effectuer leurs exercices de yoga (17 octobre) avant un déplacement à Istanbul (1novembre) qui s’annonce tout aussi sonore.