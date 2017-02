Décès de l'ancien gardien Viktor Chanov

0

Пішов з життя Віктор Чанов... https://t.co/hf7Dgf0Upa pic.twitter.com/3usBpqAtvG — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 8 février 2017

L'annonce a été faite par le Dynamo Kiev , là où il a joué pendant huit ans : l'ancien gardien de but Viktor Chanov est décédé, ce mercredi, à l'âge de cinquante-sept ans.Avec le club ukrainien, il a disputé plus de deux cents matchs entre 1982 et 1990, soulevant même la coupe des vainqueurs de Coupe en 1986. Sélectionné avec l'URSS pour les Coupes du monde 1982, 1986 et 1990, il a aussi trimbalé sa mythique moustache jusqu'en finale de l'Euro 1988. En fin de carrière, Chanov s'est envolé en direction d' Israël où il a joué successivement au Maccabi Haïfa et au Bnei Yehoudah, remportant le championnat local en 1991 et deux coupes nationales.La cause de sa mort n'a pas été révélée, mais selon plusieurs médias sportifs russes et ukrainiens, le portier aurait été victime d'un traumatisme crânien à la suite d'une dispute à Kiev, le mois dernier.RIP.