Décès de François Van der Elst

Un Diable Rouge est parti.L'ancien attaquant belge François Van der Elst, aka «» , est décédé la nuit dernière à l'âge de 62 ans. Il était maintenu dans un coma artificiel depuis son malaise cardiaque survenu le Jour de l'An. Le natif d’Opwijk avait fait les beaux jours d'Anderlecht de 1972 à 1980 avant de se lancer à la conquête des Amériques avec les New York Cosmos sur la fin de la période « super-stars » (1980-1981), où il a côtoyé Franz Beckenbauer , Johan Neeskens, Carlos Alberto et même Roberto Cabañas, qui nous a quitté il y a à peine deux jours.Passé ensuite par West Ham et Lokeren, Van der Elst était surtout un des leaders des Diables Rouges, qui présentaient à cette époque une belle escouade, finaliste de l’Euro 1980 en Italie, où la Belgique a été battue par l’Allemagne (2-1).Au revoir, une fois.