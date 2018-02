Décès d'un policier à Bilbao

164















De violents affrontements entre hooligans russes et basques ont endeuillé l'avant-match de ce seizième de finale retour de Ligue Europa entre l' Athletic Bilbao et le Spartak Moscou Peu avant 20h, c'est un lancer de bouteille venu du camp russe qui aurait mis le feu au poudre, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. Des scènes de guérilla urbaine impressionantes, dont l'issue a été tragique pour un policier anti-émeutes, décédé d'un infarctus à l'hôpital de Basurto de Bilbao, où il avait d'abord été réanimé avant de succomber à un second arrêt cardiaque.Une bien triste soirée.