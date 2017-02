Début des discussions sur le rachat de Geoffroy-Guichard

1

Mieux vaut un petit chez-soi qu'un grand chez les autres.Un petit chez-soi de 42 000 places refait à neuf il y a à peine six mois, effectivement, ça donne envie, surtout quand il bouillonne un week-end sur deux. Geoffroy-Guichard va-t-il bientôt devenir la propriété de l' ASSE ? L'époque où seuls Auxerre et Ajaccio possédaient leur jardin semble en tout cas révolue. «» , a commenté le président des Verts, Roland Romeyer , au micro de France 3 Rhônes-Alpes.Le Chaudron appartient pour l'instant à la métropole stéphanoise, pour qui il représente un coût non négligeable au quotidien. Mais pas question pour autant de le brader. La mairie a annoncé que des négociations avaient commencé avec le club pour trouver un juste équilibre, qui permette d'injecter de l'argent frais dans les caisses de la municipalité, sans pour autant provoquer la ruine du club ligérien. Le montant avancé n'est pas encore connu, mais il ne pourrait pas être inférieur à soixante-douze millions d'euros, le coût de la rénovation de Geoffroy-Guichard avant l'Euro 2016.La décision devrait tomber l'été prochain. En attendant, on soulignera la phrase de Romeyer pour justifier son intention : «» Pas sûr que vouloir imiter Jean-Michel Aulas fasse vraiment plaisir aux Stéphanois.