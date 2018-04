Debuchy, objectif Russie

Disparu des radars depuis 2016 à Arsenal, Mathieu Debuchy s’offre une seconde jeunesse, à trente-deux ans, dans le Forez. À la suite de la blessure de Djibril Sidibé, il s’impose comme un candidat crédible en vue du Mondial russe cet été.

2

Défenseur le plus prolifique d’Europe en 2018

« Il sait ce qu’est le haut niveau international »

Par Maxime Feuillet

Propos de Jean-Marc Chanelet et Matthieu Chalmé recueillis par MF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À quoi pouvait bien penser Djibril Sidibé au moment d’être évacué sur civière de la pelouse du Parc des Princes, dimanche dernier ? Victime d'une lésion du ménisque externe du genou droit, le latéral droit de l’AS Monaco visualisait probablement son ticket pour la Russie s’effriter peu à peu, serrant les dents pour masquer sa douleur et son inquiétude. Léonardo Jardim a confirmé la mauvaise nouvelle, jeudi, en conférence de presse : «S’il compte mettre toutes les chances de son côté pour participer au Mondial cet été, en évitant éventuellement l’opération, Djibril Sidibé sait pertinemment qu’il aura du mal à gagner sa course contre la montre pour figurer dans les 23 retenus par Didier Deschamps , le 15 mai prochain. Un casse-tête de plus pour le sélectionneur des Bleus qui ne dispose pas d’un très large réservoir de joueurs au poste de latéral droit. Ainsi, la surprise de cette liste pourrait venir de Mathieu Debuchy , en grande forme avec Saint-Étienne, qui n’a plus été appelé à Clairefontaine depuis septembre 2015.Alors qu’il n’entrait plus dans les plans d’ Arsène Wenger (une seule petite entrée en jeu en Premier League entre août 2016 et janvier 2018), l’ancien Lillois est libéré de son contrat par Arsenal le 31 janvier dernier et s’engage avec l’ ASSE dans les dernières heures du mercato. Ce transfert s’inscrit dans la logique hivernale des Verts de renforcer leur effectif en recrutant d’anciens internationaux (M’Vila, Ntep, Subotić) après une première partie de saison manquée. Et la mayonnaise prend rapidement. Debuchy offre la victoire aux Stéphanois pour son premier match contre Amiens (0-2), égalise dans les arrêts de jeu du derby contre l’OL (1-1) et se voit décerner le titre de meilleur joueur du mois de février. «, analyse Jean-Marc Chanelet, latéral droit double champion de France avec l’OL (2002, 2003).Et des buts, Mathieu Debuchy en a déjà claqué quatre depuis son arrivée dans le Forez, devenant ainsi le défenseur le plus prolifique des cinq grands championnats européens en 2018. «, observe Matthieu Chalmé, qui l’a côtoyé à Lille puis dans le staff à Bordeaux.S’il brille dans le secteur offensif, Mathieu Debuchy apaise également la défense des Verts. Depuis son arrivée, les hommes de Jean-Louis Gasset ont encaissé sept buts en dix matchs ; sur les douze matchs précédents, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard en avaient pris vingt-huit. «, affirme Chalmé.» Autant de qualités qui pourraient lui ouvrir les portes de l’équipe de France pour le Mondial russe, quatre ans après avoir disputé la Coupe du monde au Brésil dans le costume de titulaire. «(27 sélections, N.D.L.R.)., commente Matthieu Chalmé.S’il parvient à maintenir son niveau actuel avec Saint-Étienne jusqu’à la fin de saison, Mathieu Debuchy peut donc avoir une belle carte à jouer pour pallier l’éventuel forfait de Djibril Sidibé. Son expérience du plus haut niveau pourrait peser lourd dans la balance vis-à-vis de ses concurrents Pavard ou Corchia pour Didier Deschamps. «, témoigne Jean-Marc Chanelet.» Ballottage favorable, tout de même, pour Mathieu Debuchy dans ce remake des primaires de la droite.