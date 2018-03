Debève, l’anti-Dupraz

Catapulté sur le banc de Toulouse fin janvier, Mickaël Debève n’a visiblement pas grand-chose à voir avec son prédécesseur, Pascal Dupraz. Aussi calme que discret, l’ancien joueur de Lens reste toutefois un entraîneur perfectionniste et hyper déterminé.

De lui, personne n’en sait beaucoup. Sauf ceux qui le connaissent personnellement, évidemment. Peu nombreux sont également les fans de foot à en garder un souvenir précis. Hormis les supporters de longue date du Racing Club de Lens, où il a disputé près de 200 matchs entre 1994 et 2002 et avec lequel il a inscrit un but mythique à Wembley contre Arsenal en 1998 , et ceux de Toulouse, où il a démarré sa carrière de joueur (de 1986 à 1994) avant d’y remettre les pieds dans un rôle d’éducateur en 2008. Depuis, Mickaël Debève a grimpé les marches et se retrouve aujourd’hui entraîneur principal du TFC, remplaçant Pascal Dupraz qu’il assistait dans l’ombre. Une nomination un peu surprise, quand même.Il faut dire que Mickaël Debève semble se complaire dans la sobriété et la pudeur. Désormais sur le devant de la scène, l’ancien entraîneur de l’équipe réserve (de 2008 à 2015) ne paraît pas le moins du monde attiré par la lumière médiatique. Contrairement à son prédécesseur, justement. «, remet Stéphane Hornoy, président du SC Abbeville période 2005-2008.» Sa première mission sur un banc, l'originaire d'Abbeville l’a accomplie sous le regard de l’ancien dirigeant.En fin de carrière à Amiens, Debève se reconvertit en effet en entraîneur-joueur dans sa ville natale en 2005 tout en passant ses diplômes. Suivent quelques saisons sur la touche jusqu’en 2008, date de son départ à Toulouse. Une période durant laquelle il jouit d’un semi-statut de star. «, reprend Stéphane Hornoy.À Abbeville, les résultats ne sont ni mauvais ni extraordinaires. Et s’il s’entend bien avec tout le monde, tapant régulièrement la discussion avec les supporters, Debève ne souhaite pas se contenter du niveau amateur. «, rembobine Stéphane Hornoy.Avec les jeunes du TFC, qu’il rejoint en 2008, la méthode ne varie pas. Sans faire de bruit en public, Debève réclame beaucoup. «» , pose Adrien Regattin , qui a évolué sous ses ordres en CFA, puis quand le coach est devenu l’adjoint de Dominique Arribagé en équipe première en 2015. Et les relations avec les joueurs, alors ? Aussi chaudes que son profil laisse augurer ? «, répond le milieu offensif d’Osmanlıspor.Rien à voir avec Dupraz, donc. Reste que Mickaël rejoint Pascal sur un point : la franchise et la sincérité de langage digne d’un grand frère, quitte à placer sa colère dans le son de la voix. «, assure Regattin.» Possible que les murs du vestiaire toulousain aient craqué après l’élimination à Bourg-Péronnas (2-0) pour son premier match en tant que coach principal, donc. En tout cas, le TFC a rattrapé cette bévue de Coupe de France par six journées de Ligue 1 encourageantes (deux victoires 1-0 contre Toulouse et Nice, une défaite 1-0 face à Paris, un nul sans but à Amiens, un 3-3 devant Monaco et un 1-1 à Metz). «, ajoute Regattin."Je ne veux pas que ça ronronne." » Comme quoi, sous des airs de chat solitaire...