De Vrij confirme son arrivée à l'Inter Milan

Le suspense était insoutenable.Le défenseur international néerlandais, Stefan De Vrij , a annoncé qu'il s'était engagé pour cinq ans avec l'Inter Milan. Le joueur était en fin de contrat avec la Lazio Rome et pouvait s'engager librement dans le club de son choix. Un bien joli coup pour lesqui se renforcent un peu plus dans un secteur déjà pourvu avec Miranda et Škriniar.» , a déclaré le joueur en marge du rassemblement des Pays-Bas qui préparent leurs prochains matches amicaux contre la Slovaquie et l'Italie.Au cours de la saison, la Lazio avait tenté de prolonger son défenseur central, en vain. Une polémique avait même enflé à la suite du dernier match décisif pour la C1 entre la Lazio et l'Inter . Alors que se posait la question de sa participation à la rencontre, Stefan De Vrij avait en effet concédé un penalty sur Mauro Icardi permettant à l'Inter de revenir au score, puis de l'emporter pour se qualifier en Ligue des Champions et d'éjecter la Lazio des places qualificatives pour la C1. Ces critiques n'ont pas touché le joueur, sûr de son intégrité : «» .