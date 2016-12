De Sanctis, joueur le plus vieux à inscrire un CSC en LDC

0

Voilà un record dont il se serait bien passé.En marquant contre son camp ce mercredi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen Morgan De Sanctis est devenu, à trente-neuf ans, 8 mois et 12 jours, le joueur le plus vieux à faire trembler ses propres filets en Ligue des champions. Un penalty de Wendell qui tape la barre, rebondit sur son dos et finit sa course dans ses propres filets : et voilà l'ancien gardien du Napoli qui entre bien malgré lui dans la légende de la C1.Le record était jusqu'ici détenu par Laurent Blanc . Le 10 avril 2002, lors d'un Manchester United Deportivo La Corogne , le champion du monde 98 avait marqué contre son camp, alors qu'il était âgé de trente-six ans, 4 mois et 22 jours.Un record qui aura donc tenu plus de quatorze ans, et qui va désormais être difficile à aller chercher.