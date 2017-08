De Préville, gardien de but

KC

Quel drôle d'après-midi à la Meinau pour les hommes de Marcelo Bielsa , et surtout pour Nicolas De Préville.Dépourvu de changements dès l'heure de jeu (défaite 3-0 contre Strasbourg ), Lille a dû bricoler après l'expulsion de Mike Maignan pour un stupide geste d'humeur. C'est donc Nicolas De Préville qui a dû enfiler les gants, le temps de gagner un face-à-face et prendre un but. «» , a expliqué le principal intéressé après le match en conférence de presse.Mais l'attaquant-gardien lillois, comme son coach, n'a pas voulu se cacher derrière ce fait de match pour expliquer la défaite : «En tout cas, après avoir encaissé un but, il est tranquillement allé se replacer en pointe. A Lille , on tourne aux cages, comme au Five.