De Préville évite la sortie de route au LOSC

Pour le LOSC, le match contre Nantes paraît bien loin. Une nouvelle fois décevant dans le jeu, les Lillois s'en sont remis au talent de Nicolas de Préville pour prendre un point à Angers, solide et toujours invaincu cette saison.

Le saviez-vous ? Il existe une méthode simple pour gagner facilement de l'argent : lorsqu'un corner est sifflé contre Lille , il suffit de se dépêcher de miser sur un but. Après Strasbourg et Caen Angers a suivi la recette pour, une nouvelle fois, débloquer le score face au LOSC sur un coup de pied de coin. Une faiblesse sur coups de pied arrêtés loin d'être compensée par le jeu pratiqué par les hommes de Bielsa, que ceux de Moulin ont regardé dans les yeux. Dans un match haché, il aura finalement fallu l'intervention du grand frère De Préville pour que les jeunes Dogues ne repartent pas d'Angers avec une nouvelle peignée.Sans Benzia, mais avec Thiago Maia en latéral gauche et une paire de Nicolas – Pépé et De Préville – associée devant, le LOSC attaque fort son déplacement à Raymond-Kopa. Le temps pour Bissouma d'offrir un amour de passe en retrait dans les pieds de Crivelli, et pour Junior Alonso de venir nettoyer les bêtises de son coéquipier peroxydé. Suffisant pour faire entrer les Angevins dans leur match, qui peuvent écarter sereinement les banderilles visiteuses, toujours trop imprécises, et tenter de toucher rapidement leurs avants suivant les consignes de Stéphane Moulin pendant la pause fraîcheur. Andreu ou Crivelli viennent tester la défense et l'arbitrage, mais M. Rainville reste impassible et il faut attendre la 45minute pour voir le premier tir cadré, par Malcuit. Sur cette tout petite allonge, M. Rainville peut siffler la fin de la première reprise, marquée par les fautes et un avantage aux points des Lillois : un carton jaune pour Angers , trois pour les Dogues. Pour le champagne, il va falloir attendre.Au retour des vestiaires, Ponce a remplacé l'invisible El Ghazi, mais les affaires lilloises ne progressent pas franchement. Si Araujo fait illusion en butant sur un Letellier parfaitement sorti, c'est bien la défense visiteuse qui est en feu. Le talent de Maignan et le flegme de M. Rainville retardent un temps l'échéance, jusqu'au corner tiré sur la tête de Coulibaly, tranquille pour s'élever dans la surface lilloise. Troisième ouverture du score de suite concédée par le LOSC sur corner alors que, dans le jeu, Angers peut se contenter d'être bien en place pour maîtriser ce Lille une nouvelle fois décevant. Car si le LOSC ne repart pas avec une troisième défaite d'affilée, il ne le doit qu'à Nicolas de Préville : son inspiration de 25 mètres pour trouver la lucarne opposée est sublime et devrait, pour un temps, refroidir les rumeurs de départ persistantes. Peut-être la seule bonne nouvelle de l'après-midi pour les Lillois. Pendant ce temps, les Angevins sont toujours invaincus en Ligue 1.